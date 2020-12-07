РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 дек. Спортсмен из подмосковных Люберец Роман Рябуха по результатам прошедшего отборочного турнира по греко-римской борьбе получил право выступить на первенстве России в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

XVIII Всероссийский турнир по греко-римской борьбе ФСОП «Россия» памяти Дмитрия Тимофеева прошел в минувшие выходные во Владимире.

«Это одно из самых крупных и значимых спортивных событий. По результатам турнира лучшие спортсмены получили путевки на первенство России, которое пройдет в 2021 году. Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва Люберец Роман Рябуха – в их числе», - говорится в сообщении.

В соревнованиях участвовали порядка 600 сильнейших спортсменов 2006-2007 годов рождения из разных регионов России.