РИАМО - 7 дек. В 51 городском округе Московской области завершились работы по новогоднему украшению, в украшении муниципалитетов по большей части были задействованы конструкции, закупленные ранее, сообщил первый заместитель руководителя Главного управления по информационной политике Московской области Александр Менчук.

«Работы по новогоднему оформлению городов и территорий Московской области в соответствии с поручением губернатора завершены в полном объеме в 51 городском округе. Со всеми руководителями округов из «красной» зоны мы переговорили», - сказал Менчук на совещании губернатора с членами правительства области и главами муниципалитетов.

Он добавил, что с руководителями муниципалитетов из «красной» зоны достигнута договоренность в минимальные сроки полностью завершить данные работы.

По его словам, особенностью новогоднего оформления в текущем году является использование минимального количества новых декоративных элементов, а также максимально эффективное использование элементов, изготовленных и закупленных в прошлые годы.​

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