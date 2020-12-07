РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 дек. Спортсмены из подмосковных Люберец завоевали свыше 20 медалей на первенстве округа по фигурному катанию, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Первенство городского округа по фигурному катанию «Люберецкий конек» прошло в минувшие выходные.

«Соревнования проводились по спортивным разрядам, норме «Юный фигурист» и спортивным балетам на льду. По результатам катания воспитанники комплексной спортивной школы олимпийского резерва завоевали 10 золотых, девять серебряных и семь бронзовых медалей», - говорится в сообщении.

В соревнованиях участвовали 70 юных фигуристов в возрасте от 6 до 17 лет.