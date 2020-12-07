РИАМО - 7 дек. В городском округе Клин в рамках целевой программы снесен аварийный многоквартирный жилой дом на проезде Танеева, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

«Двухэтажный многоквартирный дом 1960 года постройки был признан аварийным, подлежащим сносу и включен в перечень объектов для ликвидации. Была проведена работа по расселению 22 человек. В ноябре этого года произведен снос аварийного здания общей площадью около 300 квадратных метров», - сообщил председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

На территории снесенного дома в течение текущего года планируется благоустройство территории, организация дополнительного парковочного пространства.

Всего за три года на территории городского округа выявили 74 объекта незавершенного строительства, из них 32 самовольных объекта.

На сегодняшний день снесено и приведено в соответствие 55 объектов, что составляет более 74% от общего количества. Работа в этом направлении будет продолжена.