РИАМО - 7 дек. За прошлую неделю количество людей, установивших мобильное приложение «Добродел», увеличилось на 3818, сообщил министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.

«За прошлую неделю прибавилось 3308 пользователей и 3818 установили мобильное приложение (Добродел – ред.). За неделю мы получили 20 310 сообщений – это почти на тысячу меньше, чем на предыдущей неделе», - сказал Рымар.

Он добавил, что количество решений, принятых жителями в рамках проекта, остается на высоком уровне – более 11 тысяч за неделю. Также немного увеличилось количество сообщений о переносе сроков выполнения задач, исправления жалоб – 241 сообщение. ​

«Добродел» – это сервис для жителей Подмосковья, который позволяет без заполнения бумажных документов и поиска необходимых инстанций взаимодействовать с органами исполнительной власти и решать конкретные проблемы.