РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 дек. Региональный оператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» на минувшей неделе вывез около 28 тысяч кубометров отходов с контейнерных площадок на территории подмосковных Люберец, сообщила в понедельник заместитель руководителя предприятия Наталья Безсонова.

«В работе по вывозу мусора в Люберцах на минувшей неделе участвовали более 80 человек и 50 единиц техники. Было вывезено 27 985 кубометров отходов, из них 2 464 - сухих», - сказала Безсонова.

Она уточнила, что на минувшей неделе регоператор вывез 730 кубометров отходов с несанкционированной свалки. Также за неделю поступило 4 обращения от жителей.