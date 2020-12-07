РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 дек. На прошедшей неделе 26 единиц спецтехники привлекли к уборке территории Люберец в рамках приведения в порядок улично-дорожной сети, сообщил на заседании оперштаба по коронавирусу руководитель службы развития дорожной инфраструктуры администрации городского округа Кирилл Казаков.

«За отчетный период в ходе выполнения работ по содержанию автомобильных дорог было задействовано 79 дорожных рабочих и 26 единиц техники. В рамках зимнего содержания дорожной сети проведены работы по очистке и обработке дорожной части и объектов дорожно-транспортной инфраструктуры противогололедными материалами», - сказал Казаков.

Он добавил, что в рамках ямочного ремонта отремонтировали 17 ям. Работы по занижению бортового камня проведены на улице Космонавтов.