РИАМО - 7 дек. На сельхозпредприятии «Ступинская нива» в животноводческом комплексе проведены первые тестовые работы на доильной установке типа «Карусель», говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«На территории городского округа Ступино продолжается строительство крупного животноводческого комплекса КРС «Бортниково». На сегодняшний день завершены монтаж и пусконаладочные работы доильного зала и автоматизированного оборудования «Карусель» на 72 скотоместа. Проводятся первые тестовые дойки», - сказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

Компания «Ступинская нива» входит в состав одного из ведущих агрохолдингов России «ЭкоНива». Организация заработала два года назад. Она осуществляет крупнейший инвестиционный проект по созданию животноводческого комплекса на 3,6 тысячи коров и площадок для выращивания молодняка крупного рогатого скота (КРС) молочных пород на 5,1 тысячи голов.

«Сейчас в проект вложено порядка 1,55 миллиарда рублей. Общий объем инвестиций, планируемый в строительство этого мясо-молочного хозяйства, составит 3,9 миллиарда рублей. Строительная готовность объекта составляет около 65%», - подчеркнул Воскресенский.

На животноводческий комплекс завезено порядка 3 тысяч голов нетелей КРС. Ежедневно предприятие производит более 11 тонн молока.

«Проект предусматривает строительство четырех коровников. Из них коровник №2 на 1,1 тысячи голов КРС мы планируем ввести в эксплуатацию в конце текущего года. Ввод в эксплуатацию всего объекта запланирован на четвертый квартал 2021 года», - добавил Воскресенский.

Он уточнил, что благодаря открытию животноводческого комплекса в городском округе Ступино появится более 120 высокооплачиваемых рабочих мест.