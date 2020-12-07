РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 7 дек. Жители подмосковного Красногорска могут записаться онлайн на вакцинацию от коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы Красногорской городской больницы №1.

«На вакцинацию от коронавируса можно записаться онлайн. Привиться могут пациенты в возрасте от 18 до 60 лет. Вакцинация будет проходить в 2 этапа с интервалом в 3 недели», - говорится в сообщении.

Вакцинацию проводят вакциной «Спутник-V».

«Записаться можно на портале госуслуг или по телефону: 8(800)550-50-30», - добавляется в материале.

Противопоказаниями к вакцинации являются перенесенная коронавирусная инфекция - наличие иммуноглобулинов класса G, ОРВИ, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний, беременность и период грудного вскармливания.

В Красногорской горбольнице №1 пункт вакцинации от коронавируса расположен по адресу: Красногорск, улица Карбышева, дом №4.

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Текстовая трансляция

7 ДЕКАБРЯ

- Собянин заявил о готовности к масштабной вакцинации от Covid‑19.

Мы проверили всю систему: работу складов, доставки по хладоцепи до прививочных пунктов, хранение вакцины в прививочных пунктах, технологию разморозки, прививки... Считаю, что вся система готова к более масштабной вакцинации.

- В Кремле не видят необходимость вводить ограничения передвижений для граждан. Принятых в России мер по борьбе с коронавирусом пока достаточно.

- Вакцинация от Covid‑19 проводится в Подмосковье добровольно. Самостоятельная запись на вакцинацию откроется в регионе 15 декабря.

- Более 80 кабинетов подготовили в Подмосковье для вакцинации от Covid‑19. В регионе остается более 1,5 тысяч доз вакцины от коронавируса.

- Число госпитализированных пациентов с Covid‑19 снизилось в Подмосковье на прошлой неделе. На текущий момент число лечащихся на дому составляет почти 25 тысяч человек.

- В Подмосковье полностью сформировали коечный фонд для Covid‑пациентов. Теперь жителей старшего поколения могут госпитализировать даже при небольшом поражении легких.

- Около 5 тысяч человек уже привились от коронавируса в Подмосковье. Первыми начали прививать медиков и учителей.

- Более 40% москвичей с симптомами ОРВИ болеют коронавирусом, поэтому власти Москвы приняли решение выдавать лекарства всем, у кого есть симптомы ОРВИ.

- Столичные власти надеются на победу над Covid‑19 в ближайшие месяцы. В городе с 5 декабря заработали пункты вакцинации от коронавируса.

- За сутки в России зарегистрировали 28 142 случаев коронавирусной инфекции.В Подмосковье выявили 1 315 больных. В Москве - 7 279.

- Передвижение по России могут ограничить из‑за пандемии коронавируса. По всей стране развернуто 276 тысяч ковидных коек.

- 450 экспертов работают каждую смену в столичном колл‑центре для больных Covid‑19.С октября операторы обзвонили уже почти 250 тысяч заболевших и выявили более 360 тысяч контактных лиц.

- Более 820 тысяч телемедицинских консультаций провели в Москве. Консультации проводили для жителей столицы, зараженных коронавирусом.

- 76 пациентов с Covid‑19 умерли в столице за сутки. Всего в Москве умерли 9 425 заболевших.