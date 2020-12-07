РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 дек. Министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков во время визита в Люберцы отметил важность оперативного реагирования властей на предложения и жалобы жителей, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В программу рабочей поездки входило совещание с представителями муниципальной власти. На встрече с главой городского округа Владимиром Ружицким обсуждались актуальные вопросы. Цель визита - проинспектировать работу Муниципального центра управления регионом (МЦУР) и изучить обращения жителей, которые поступили через «Добродел» и социальные сети. Также на совещании были выслушаны предложения по усилению контроля и недопущению повторных обращений и отложенных решений по запросам жителей.

«Когда министры выезжают на территорию по каким-либо проблемам, в моем случае это спортивные вопросы, мы начинаем с Центра управления регионом. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поставил задачу – начинать поездки с центров, которые являются сборщиками информации. Это то место, куда стекается все обращения наших жителей, и мы можем почувствовать чаяние и веяние людей», - сказал Терюшков.

Он подчеркнул, что оперативная реакция местных властей на жалобы и предложения граждан – один из приоритетов в деятельности правительства подмосковного региона.

«Мы посмотрели на блоки, которые представлены в ЦУРе, выехали и проверили исполнение обращений наших жителей. Были в самом городе, на улице Мира, где заявители пожаловались на неисправные элементы детской городской площадки. В результате были исправлены качели. Пообщались с ними, они удовлетворены. На месте мы определили два-три элемента, которые на данном этапе также можно починить. В течение двух дней их восстановят», - пояснил Терюшков.

Он добавил, что теме здравоохранения уделяется большое внимание. В настоящее время в Люберцах работают три стационара: на 420, 204 и 55 мест. На одну местную поликлинику приходится более 200 вызовов, что составляет 20-25 вызовов на машину. Ежедневно с 13:00 до 16:00 родственники могут осведомиться о состоянии здоровья заболевших.

43 тысячи жителей Люберец относятся к категории старше 65 лет, в течение суток любой обратившийся за помощью получает необходимую помощь. Специально для этого организована работа 150 волонтеров.