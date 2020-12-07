Уходящий 2020 год оказался трудным во многих планах, в том числе в финансовом. Поэтому сейчас особенно важно сохранить свои сбережения. Привычный для многих способ хранения денег в банках стал максимально невыгодным из-за низких ставок по вкладам, и люди все чаще задумываются о покупке валюты. На протяжении года курс доллара и евро рос по отношению к рублю, и тем, у кого были сбережения в валюте, удалось выиграть на этом, например, при покупке недвижимости. Между тем, эксперты отмечают, что хранить деньги нужно все-таки в разных валютах, а именно – в рублях и долларах. О том, есть ли у рубля шансы на рост за счет вакцины, как будет вести себя пара евро доллар перед Новым годом, стоит ли сейчас покупать валюту и как это грамотно сделать, РИАМО рассказали финансисты.

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Хранить в разных валютах

Кандидат экономических наук, доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Плеханова Аяз Алиев:

«До конца года будет наблюдаться высокая волатильность (изменчивость – ред.) на валютном рынке. Неопределенность на глобальных рынках из-за геополитики в том числе не позволяет сформировать четкий тренд. В связи с этим до конца года сильных изменений курсов не будет. Диапазон – 75,5-77 по доллару и 89-92 по евро.

К февралю 2021 года можно ждать более явных сигналов. Рынки определятся с трендом. В новом году новые власти США более точно выступят по поводу санкций, и тогда заметное укрепление рубля будет скорректировано. Рубль, скорее всего, вернется на уровень 78-80, а жесткие санкции поспособствуют уходу в диапазон 82-85 рублей за доллар.

Помимо этого, проблемы с дефицитом бюджета говорят о том, что рублю нужно ослабиться, чтобы нивелировать бюджетные потери.

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Правило диверсификации не отменяли, поэтому хранить надо в разных валютах. Так больше шансов как минимум сохранить сбережения».

Не стоит спекулировать перед праздниками

Директор консалтинговой компании E.M.Finance Евгений Марченко:

«Исторически к концу года мы видим некоторое укрепление рубля за счет продажи валюты экспортерами перед налоговым периодом, однако с приближением длительных праздников курс традиционно идет наверх. Вероятно, что и в этом году мы увидим схожую картину, но в меньших масштабах.

Я не рекомендую своим клиентам спекулировать на таких колебаниях. 2020 год не является типичным для анализа, и вероятность потерь на скачках курса велика в краткосрочной перспективе.

Но, если вы планировали покупать доллары на срок не менее трех-пяти лет, то смело делайте это в первой половине декабря. Ведь в долгосрочной перспективе рост цены доллара наиболее вероятен.

На курс валют в 2021 году, как и в текущем, будет оказывать влияние коронавирус и стабильность цен на нефть. Также в следующем году появится дополнительный риск новых санкций против России со стороны администрации нового президента США Джо Байдена.

Несмотря на возросшие риски доллара и снижение его курса в отношении других мировых валют, он все еще остается приоритетным для хранения средств в долгосрочном периоде.

На срок до пяти лет рационально разделить свои сбережения между долларом и рублем».

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Вакцина и курс рубля

Финансовый аналитик инвестиционной компании Raison Asset Management Николай Кленов:

«Наиболее вероятный прогноз до конца года — 75-78 рублей за доллар и 90-93 рубля за евро. В последние две недели мы видели небольшое укрепление отечественной валюты по сравнению с началом ноября, когда курс доллара достигал 80 рублей.

Это укрепление рубля связано с новостями о вакцинах от коронавируса разных производителей. Оптимизм инвесторов в моменте вырос, они стали более лояльны к рисковым активам — таким как рублевые. Индекс доллара, который воспринимается как актив-убежище, наоборот, снизился.

На ожидании вакцин выросли и котировки нефти, стоимость барреля Brent впервые с марта превысила 48 долларов. Однако оптимизм инвесторов вряд ли продлится до конца года. Нефть Brent уже дешевеет (до 47,3 доллара за баррель на 1 декабря), и это неудивительно. Международное энергетическое агентство не так давно ухудшило прогнозы по спросу на нефть: в ближайший месяц цена Brent, вероятно, вернется к уровню в 40-45 долларов за баррель.

Количество заболевших Covid-19 в мире растет, в странах вводятся локальные локдауны. Быстрого восстановления российской экономики тоже не предвидится. Так что пока для рубля ситуация неблагоприятная.

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В следующем году курс рубля будет в первую очередь зависеть от развития пандемии. Если мир дождется широкого распространения вакцины, это будет мощный позитивный фактор для российской валюты».

Покупка валюты выгоднее, чем вклады

Доктор юридических наук, декан юридического факультета Финансового университета при правительстве России Гульнара Ручкина:

«В декабре 2020 года, скорее всего, нас ждет уже традиционное продолжение ослабления курса рубля. Этому все так же способствует пандемия короновируса в России. Пока неизвестно, к чему приведет рост количества заболевших: возможно, стоит ожидать новые ограничительные меры, но не такие строгие и глобальные, как в начале пандемии.

Коронавирус влияет на весь мир в целом. Сейчас неизвестно, как зимой Covid-19 отразится на мировом потреблении энергоресурсов, в первую очередь, нефти. А ведь именно снижение цен на нефть ведет к ослаблению курса рубля.

Активно способствуют покупке иностранной валюты события в отечественном финансово-банковском секторе: ставки по банковским вкладам в рублях неуклонно снижаются и уже совсем перестали быть привлекательными.

Да и в целом размещение денег в банках как форма сохранения и накопления капитала стала вызывать сомнения в своей надежности. Привлекательность банковских вкладов также снижает и введенный недавно новый налог, который начнут взимать с 2021 года.

Подобные события могут послужить индикатором того, что иностранная валюта является гарантом безопасности не только для юридических, но и для физических лиц.

Не стоит забывать и про политическую составляющую. Только прошли выборы президента США и пока неизвестно, как они отразятся на нашей стране. Неясно, какой политики в отношении России будет придерживаться новый американский лидер. Логично предположить, что существуют предпосылки для зимнего ослабления курса рубля».

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Мультивалютная корзина как защита от девальвации

Директор казначейства РГС Банка Владимир Волков:

«В условиях сокращения мирового потребления и пандемии Covid-19 мы сталкиваемся с ситуацией резкого роста волатильности национальной валюты и потерей ее реальной стоимости по отношению к доллару и евро.

Динамика курса рубля в 2021 году будет сильно зависеть от таких факторов, как период окончания пандемии, глобальный покупательский спрос, развитие мировой экономики и стоимость энергоресурсов на международных финансовых рынках.

Рубль укрепится в том случае, если вакцина от коронавируса будет создана, оттестирована и реализована в промышленных масштабах в пределах первого квартала 2021 года.

Ключевым драйвером, определяющим динамику рубля, также станет рост цен на энергоносители. Пока пандемия оказывает негативное влияние на мировую и российскую экономику, а перспективы их восстановления остаются туманными, поэтому особого оптимизма в плане рубля в ближайшее время ждать не стоит.

По нашим прогнозам, до конца 2020 года доллар будет стоить в диапазоне 75,50-77,50 рублей, а евро — в диапазоне 90,50-93,00 рубля. Правильной тактикой при покупке валюты можно назвать постепенное наращивание доли валюты в сбережениях с увеличением объема покупок в случае укрепления рубля.

Растянутая по времени покупка валюты может сгладить курсовую волатильность и минимизировать ее приобретение на пиковых уровнях. Сейчас, на фоне того, что рубль ощутимо просел по отношению ко всем мировым показателям, покупка валюты может быть не совсем выгодной. Но на более долгосрочном горизонте инвестиции в валюту однозначно выгодны.

Иностранная валюта все еще остается популярным инструментом, в первую очередь, для защиты сбережений от девальвации.

Мы бы советовали отдавать предпочтение доллару, поскольку в России он более популярен. Более опытные инвесторы могут присмотреться к другим валютам, например, евро, юаню, йене и швейцарскому франку.

Обычные граждане, как правило, в большинстве своем покупают валюту или открывают валютный вклад. Они рассматривают валюту как инструмент инвестирования, предполагая, что в дальнейшем рубль и дальше будет переживать падение. Если обратиться к истории нашей страны, такой подход можно назвать вполне очевидным и оправданным.

Среднестатистическому вкладчику, который рассматривает иностранную валюту как инструмент защиты от девальвации, лучше формировать мультивалютную корзину на банковском счете с разбивкой на рубли и доллары».

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