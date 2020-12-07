РИАМО - 7 дек. Сотрудник ППС, выстреливший в Москве в несовершеннолетнюю девочку, уволен из органов внутренних дел, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Происшествие случилось в ночь на 6 декабря на Судостроительной улице.

«Был выявлен 33-летний мужчина, который произвел выстрелы из травматического оружия, в результате чего травмы получила несовершеннолетняя, находившаяся рядом с ним», - говорится в сообщении.

Стрелявший сотрудник патрульно-постовой службы был в гражданской одежде. В момент ЧП он не был на службе.

По факту случившегося организована служебная проверка.

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