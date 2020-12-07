РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 7 дек. Свыше 60 тысяч жителей подмосковного Красногорска получают компенсацию оплаты жилищно-коммунальных услуг, говорится в сообщении Красногорского управления соцзащиты населения Минсоцразвития Московской области.

«В городском округе Красногорск компенсацию по оплате жилищно-коммунальных услуг получает более 60 987 граждан льготных категорий, из них 3 005 - многодетные семьи», - сказала начальник Красногорского управления социальной защиты населения Лилия Гордон.

Всего в Подмосковье более 68,5 тысячи многодетных семей и более 260 тысяч жителей с инвалидностью получают ежемесячную денежную компенсацию за ЖКУ. Размер компенсации для многодетных семей составляет 50%.

«Многодетным семьям Подмосковья компенсация расходов за коммунальные услуги предоставляется без учета каких-либо нормативов и предельных объемов коммунальных услуг за месяц. Не важно, сколько семья потребила коммунальных услуг, 50% от суммы мы возвращаем обратно семье», - отметила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

За консультацией по вопросам оформления данной государственной социальной услуги можно обратиться в Красногорское управление социальной защиты населения по телефону: 8(498)602-19-26 (добавочный 2).