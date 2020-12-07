РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 дек. Суд подмосковных Люберец арестовала трех мужчин, подозреваемых в избиении предпринимателя и похищении у него трех автомобилей и мобильного телефона, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

В ГУ МВД России по Московской области обратился 39-летний предприниматель с заявлением о том, что в его офисе на Котельническом проезде в Люберцах на него напали трое мужчин, которые избили его и под угрозой предмета, похожего на пистолет, похитили три автомобиля и мобильный телефон. Общая сумма причиненного материального ущерба составила более 1 миллиона рублей.

«По данному факту следователем Следственного управления МУ МВД «Люберецкое» возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержаны трое мужчин в возрасте от 31 года до 46 лет, двое из которых были ранее судимы за тяжкие преступления», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она добавила, что полицейские в ходе следственных действий на территории промзон обнаружили и изъяли два похищенных транспортных средства, одно из которых находилось в разукомплектованном виде.

«Люберецким городским судом Московской области в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - заключается в материале.