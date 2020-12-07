РИАМО - 7 дек. Все намеченные планы в Подмосковье должны быть реализованы до конца текущего года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Он добавил, что время на это еще есть. Также глава региона напомнил, что Подмосковье должно быть готово к новогодним праздникам.
«Приближается Новый год и, безусловно, Подмосковье должно быть к нему готово. Все наши жители должны почувствовать заботу, внимание. <…> Я очень надеюсь, что в каждом городе места отдыха, новогодние елки будут радовать глаз», - подчеркнул губернатор.
Он добавил, что во время новогодних праздников в регионе должна быть обеспечена безопасность.
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