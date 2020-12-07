РИАМО - 7 дек. Все намеченные планы в Подмосковье должны быть реализованы до конца текущего года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Год завершается, я хотел бы обратить внимание все органы власти, кто отвечает за реализацию государственных, муниципальных программ, на важность исполнения всех тех планов, которые мы наметили. <…> На заседании правительства еще раз убедиться, что все магистральные направления, связанные с указами нашего президента, все целевые показатели, которые «зашиты» в госпрограмме нами своевременно реализуются», - сказал Воробьев.

Он добавил, что время на это еще есть. Также глава региона напомнил, что Подмосковье должно быть готово к новогодним праздникам.

«Приближается Новый год и, безусловно, Подмосковье должно быть к нему готово. Все наши жители должны почувствовать заботу, внимание. <…> Я очень надеюсь, что в каждом городе места отдыха, новогодние елки будут радовать глаз», - подчеркнул губернатор.

Он добавил, что во время новогодних праздников в регионе должна быть обеспечена безопасность.​​