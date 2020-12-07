РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 дек. Житель дома №11 по Реутовской улице подмосковной Балашихи пожаловался на отсутствие тепла в квартире, все нарушения в системе отопления были устранены, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель дома №11 по улице Реутовской написал на портал «Добродел» жалобу об отсутствии тепла в квартире в течение пяти дней. Он отметил, что в морозы в комнатах, как в холодильнике, а заявка, которую он оставил в УК «ПИК комфорт» 3 дня назад, осталась без ответа. Он попросил ускорить решение этой проблемы.

«Главное управление Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области» рассмотрело обращение по вопросу ненормативной температуры воздуха в жилом помещении в многоквартирном доме по указанному адресу. В ходе рассмотрения установлено, что указанные в обращении нарушения устранены», - сказал заведующий территориальным отделом №25 Николай Нагибин.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.