РИАМО - 7 дек. В Подмосковье создано достаточное количество коек, оснащенных всем необходимым для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Он добавил, что теперь жителей старшего поколения могут госпитализировать даже при небольшом поражении легких.
Также губернатор отметил важность качественной работы поликлиник.
«Даю указание главам держать ухо востро и смотреть, помогать по работе поликлиник. <…> Прошу вас обратить внимание на эффективную и качественную работу поликлиник», - уточнил Воробьев.
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Текстовая трансляция
7 ДЕКАБРЯ
- В Подмосковье полностью сформировали коечный фонд для Covid‑пациентов. Теперь жителей старшего поколения могут госпитализировать даже при небольшом поражении легких.
- Около 5 тысяч человек уже привились от коронавируса в Подмосковье. Первыми начали прививать медиков и учителей.
- Более 40% москвичей с симптомами ОРВИ болеют коронавирусом, поэтому власти Москвы приняли решение выдавать лекарства всем, у кого есть симптомы ОРВИ.
- Столичные власти надеются на победу над Covid‑19 в ближайшие месяцы. В городе с 5 декабря заработали пункты вакцинации от коронавируса.
- За сутки в России зарегистрировали 28 142 случаев коронавирусной инфекции.В Подмосковье выявили 1 315 больных. В Москве - 7 279.
- Передвижение по России могут ограничить из‑за пандемии коронавируса. По всей стране развернуто 276 тысяч ковидных коек.
- 450 экспертов работают каждую смену в столичном колл‑центре для больных Covid‑19.С октября операторы обзвонили уже почти 250 тысяч заболевших и выявили более 360 тысяч контактных лиц.
- Более 820 тысяч телемедицинских консультаций провели в Москве. Консультации проводили для жителей столицы, зараженных коронавирусом.
- 76 пациентов с Covid‑19 умерли в столице за сутки. Всего в Москве умерли 9 425 заболевших.
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