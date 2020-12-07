РИАМО - 7 дек. В Подмосковье создано достаточное количество коек, оснащенных всем необходимым для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Вы знаете, что по сути мы завершили создание коек, их достаточное количество, оснащенных всем необходимым для лечения пациентов», - сказал Воробьев.

Он добавил, что теперь жителей старшего поколения могут госпитализировать даже при небольшом поражении легких.

Также губернатор отметил важность качественной работы поликлиник.

«Даю указание главам держать ухо востро и смотреть, помогать по работе поликлиник. <…> Прошу вас обратить внимание на эффективную и качественную работу поликлиник», - уточнил Воробьев.​

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Текстовая трансляция

7 ДЕКАБРЯ

- В Подмосковье полностью сформировали коечный фонд для Covid‑пациентов. Теперь жителей старшего поколения могут госпитализировать даже при небольшом поражении легких.

- Около 5 тысяч человек уже привились от коронавируса в Подмосковье. Первыми начали прививать медиков и учителей.

- Более 40% москвичей с симптомами ОРВИ болеют коронавирусом, поэтому власти Москвы приняли решение выдавать лекарства всем, у кого есть симптомы ОРВИ.

- Столичные власти надеются на победу над Covid‑19 в ближайшие месяцы. В городе с 5 декабря заработали пункты вакцинации от коронавируса.

- За сутки в России зарегистрировали 28 142 случаев коронавирусной инфекции.В Подмосковье выявили 1 315 больных. В Москве - 7 279.

- Передвижение по России могут ограничить из‑за пандемии коронавируса. По всей стране развернуто 276 тысяч ковидных коек.

- 450 экспертов работают каждую смену в столичном колл‑центре для больных Covid‑19.С октября операторы обзвонили уже почти 250 тысяч заболевших и выявили более 360 тысяч контактных лиц.

- Более 820 тысяч телемедицинских консультаций провели в Москве. Консультации проводили для жителей столицы, зараженных коронавирусом.

- 76 пациентов с Covid‑19 умерли в столице за сутки. Всего в Москве умерли 9 425 заболевших.