РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 7 дек. Щелковские спасатели помогли утке, которая крепко примерзла ко льду на Клязьме и не могла двигаться, сообщается в официальной группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Неравнодушные прохожие на Молодежной набережной оперативно связались со спасателями. Специалисту Щелковского центра гражданской защиты пришлось устроить заплыв в ледяной воде», - говорится в сообщении.

Вскоре птица была освобождена, спасатели отогрели ее в машине. К счастью, она не пострадала.