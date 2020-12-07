РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 дек. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) Подольска успешно провел испытания артиллерийской установки «Лотос», разработанной для ВДВ, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«Авиадесантируемая самоходная артиллерийская установка «Лотос», разработанная в подмосковном ЦНИИТОЧМАШ (входит в Ростех) для ВДВ на шасси боевой машины десанта БМД-4М, успешно завершила приемо-сдаточные испытания. Испытания боевой машины для ВДВ подтвердили соответствие заданным тактико-техническим характеристикам», - говорится в сообщении.

Созданное на гусеничном шасси БМД-4М (российская боевая гусеничная плавающая машина) новое орудие может десантироваться с боевым расчетом внутри и в полностью боеготовом состоянии с военно-транспортных самолетов типа Ил-76 с помощью десантных парашютных систем. Также «Лотос» оснащен эффективным комплексом защиты от высокоточного оружия, что составляет еще одно преимущество перед иными моделями.

«Самоходка оснащена боевым отделением со 120-миллиметровым орудием с высокой степенью автоматизации операций подготовки и ведения стрельбы. «Лотос» весьма автоматизирован – огонь можно вести даже при отсутствии экипажа в машине. Орудие имеет массу не более 18 тонн, максимальная скорость - 70 километров в час, мощность двигателя - 450 лошадиных сил, запас хода - не менее 500 километров. Боевой расчет состоит из четырех человек. Дальность стрельбы - до 13 километров», - отмечается в материале.