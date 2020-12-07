РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 7 дек. Прием заявок на участие в первенстве Домодедова по бадминтону продлили до 9 декабря, сообщается в группе комитета по культуре, делам молодежи и спорту администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«Мы рады вам сообщить, что прием заявок на участие в первенстве городского округа Домодедово по бадминтону продлится до 9 декабря включительно! Соревнование пройдет 12 декабря 2020 года в спортивном зале МАОУ ДСОШ №8 (улица Лунная, строение №27А)», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что прием заявок будет до 8 декабря.

К участию допускаются спортсмены следующих возрастных категорий: 2010 года рождения и моложе; 2009-2007 годов рождения; 2006-2004 годов рождения. Во время проведения соревнований зрители, в том числе и родители участников, в зал не допускаются.

Предварительные заявки принимаются на электронную почту: di21.borgoyakova@yandex.ru. Количество участников ограничено в связи с эпидемиологической ситуацией и условиями проведения соревнований. В каждой возрастной категории общее количество всех участников не должно превышать 32 человек.

Оригиналы заявок на участие, заверенные врачом, принимаются в главную судейскую коллегию в день проведения соревнований.

С полным положением можно ознакомиться под постом в группе комитета по культуре, делам молодежи и спорту администрации Домодедова в соцсети «ВКонтакте».

По всем вопросам можно обращать к Боргояковой Диане Сергеевне по электронной почте: di21.borgoyakova@yandex или по телефону: +7(916)401-36-07.