РИАМО – 7 дек. Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов заявил, что Михаил Мурашко не предлагал вводить ограничения на передвижение россиян внутри субъектов и между регионами, сообщается на официальном сайте Минздрава страны.

Ранее Мурашко сообщил, что вторая волна коронавируса требует рассмотрения по введению ограничений для россиян, в том числе по передвижению между регионами страны.

«Фраза о возможности введения ограничений на передвижение между регионами и муниципалитетами, содержалась в научном докладе на медицинской конференции «Медицина и качество» в обзоре мер, которые ранее использовались в мире или могут быть использованы для управления инфекционными процессами, и была вырвана из контекста», - сказал Кузнецов.

С начала пандемии на территории России зарегистрировано 2 488 912 случаев Covid-19, умерли 43 597 человек, выздоровели 1 956 588 пациентов.​

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Текстовая трансляция

7 ДЕКАБРЯ

- В Подмосковье полностью сформировали коечный фонд для Covid‑пациентов. Теперь жителей старшего поколения могут госпитализировать даже при небольшом поражении легких.

- Около 5 тысяч человек уже привились от коронавируса в Подмосковье. Первыми начали прививать медиков и учителей.

- Более 40% москвичей с симптомами ОРВИ болеют коронавирусом, поэтому власти Москвы приняли решение выдавать лекарства всем, у кого есть симптомы ОРВИ.

- Столичные власти надеются на победу над Covid‑19 в ближайшие месяцы. В городе с 5 декабря заработали пункты вакцинации от коронавируса.

- За сутки в России зарегистрировали 28 142 случаев коронавирусной инфекции.В Подмосковье выявили 1 315 больных. В Москве - 7 279.

- Передвижение по России могут ограничить из‑за пандемии коронавируса. По всей стране развернуто 276 тысяч ковидных коек.

- 450 экспертов работают каждую смену в столичном колл‑центре для больных Covid‑19.С октября операторы обзвонили уже почти 250 тысяч заболевших и выявили более 360 тысяч контактных лиц.

- Более 820 тысяч телемедицинских консультаций провели в Москве. Консультации проводили для жителей столицы, зараженных коронавирусом.

- 76 пациентов с Covid‑19 умерли в столице за сутки. Всего в Москве умерли 9 425 заболевших.