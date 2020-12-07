РИАМО – 7 дек. Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов заявил, что Михаил Мурашко не предлагал вводить ограничения на передвижение россиян внутри субъектов и между регионами, сообщается на официальном сайте Минздрава страны.
Ранее Мурашко сообщил, что вторая волна коронавируса требует рассмотрения по введению ограничений для россиян, в том числе по передвижению между регионами страны.
С начала пандемии на территории России зарегистрировано 2 488 912 случаев Covid-19, умерли 43 597 человек, выздоровели 1 956 588 пациентов.
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Текстовая трансляция
7 ДЕКАБРЯ
- В Подмосковье полностью сформировали коечный фонд для Covid‑пациентов. Теперь жителей старшего поколения могут госпитализировать даже при небольшом поражении легких.
- Около 5 тысяч человек уже привились от коронавируса в Подмосковье. Первыми начали прививать медиков и учителей.
- Более 40% москвичей с симптомами ОРВИ болеют коронавирусом, поэтому власти Москвы приняли решение выдавать лекарства всем, у кого есть симптомы ОРВИ.
- Столичные власти надеются на победу над Covid‑19 в ближайшие месяцы. В городе с 5 декабря заработали пункты вакцинации от коронавируса.
- За сутки в России зарегистрировали 28 142 случаев коронавирусной инфекции.В Подмосковье выявили 1 315 больных. В Москве - 7 279.
- Передвижение по России могут ограничить из‑за пандемии коронавируса. По всей стране развернуто 276 тысяч ковидных коек.
- 450 экспертов работают каждую смену в столичном колл‑центре для больных Covid‑19.С октября операторы обзвонили уже почти 250 тысяч заболевших и выявили более 360 тысяч контактных лиц.
- Более 820 тысяч телемедицинских консультаций провели в Москве. Консультации проводили для жителей столицы, зараженных коронавирусом.
- 76 пациентов с Covid‑19 умерли в столице за сутки. Всего в Москве умерли 9 425 заболевших.
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