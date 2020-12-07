РИАМО - 7 дек. Правоохранители задержали 32-летнего мужчину, которого подозревают в совершении убийства двух женщин в Электростали, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

По данным следствия, 6 декабря 2020 года подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения в квартире в Электростали вместе с сожительницей и соседкой.

«В ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, он нанес потерпевшим колото-резаные ранения в области шеи и груди. От полученных ранений женщины скончались на месте», - говорится в сообщении.

В скором времени мужчине предъявят обвинение и выберут меру пресечения наказания. Подозреваемый во время допроса рассказал, как совершал преступление.