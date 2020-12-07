РИАМО - 7 дек. Масштабную вакцинацию от Covid-19 начали в Подмосковье, на прошлой неделе прививку получили около 5 тысяч человек, сообщил в понедельник губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Безусловно, мы видим, что началась масштабная вакцинация. Мы начинаем получать в наши пункты необходимую вакцину, и на прошлой неделе уже было освоено или привито порядка 5 тысяч человек. На этой неделе мы также получаем дополнительный объем (вакцины – ред.)», - сказал Воробьев.

Ранее в Подмосковье началась вакцинация от коронавируса медиков и учителей.

Сделать прививку от коронавируса может любой желающий в возрасте от 18 до 60 лет. Прививки делаются бесплатно. По поручению Воробьева к середине декабря в регионе будет развернуто более 90 пунктов вакцинации.

В рамках прививочной кампании в Московской области используется первая зарегистрированная в мире вакцина от Covid-19 - «Спутник V» от Центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Препарат вводят дважды с разницей в три недели.

Перед тем, как делать прививку, необходимо проконсультироваться с врачом, сдать кровь и пройти ИФА-тест на антитела к коронавирусу. Получить консультацию по вопросам вакцинации можно на горячей линии: 8 (800) 550-50-30.

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Текстовая трансляция

7 ДЕКАБРЯ

- В Подмосковье полностью сформировали коечный фонд для Covid‑пациентов. Теперь жителей старшего поколения могут госпитализировать даже при небольшом поражении легких.

- Около 5 тысяч человек уже привились от коронавируса в Подмосковье. Первыми начали прививать медиков и учителей.

- Более 40% москвичей с симптомами ОРВИ болеют коронавирусом, поэтому власти Москвы приняли решение выдавать лекарства всем, у кого есть симптомы ОРВИ.

- Столичные власти надеются на победу над Covid‑19 в ближайшие месяцы. В городе с 5 декабря заработали пункты вакцинации от коронавируса.

- За сутки в России зарегистрировали 28 142 случаев коронавирусной инфекции.В Подмосковье выявили 1 315 больных. В Москве - 7 279.

- Передвижение по России могут ограничить из‑за пандемии коронавируса. По всей стране развернуто 276 тысяч ковидных коек.

- 450 экспертов работают каждую смену в столичном колл‑центре для больных Covid‑19.С октября операторы обзвонили уже почти 250 тысяч заболевших и выявили более 360 тысяч контактных лиц.

- Более 820 тысяч телемедицинских консультаций провели в Москве. Консультации проводили для жителей столицы, зараженных коронавирусом.

- 76 пациентов с Covid‑19 умерли в столице за сутки. Всего в Москве умерли 9 425 заболевших.