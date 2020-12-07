РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 дек. Порядка 900 человек и более 100 единиц спецтехники убирали территорию подмосковных Люберец на минувшей неделе, сообщила в понедельник начальник управления благоустройства администрации муниципалитета Марина Зинкина.

«За отчетный период управляющими и подрядными организациями ежедневно проводились работы по содержанию городских и дворовых территорий. Всего было привлечено 109 единиц спецтехники и порядка 900 человек. Использовано более 27 тонн противогололедных материалов», – сказала Зинкина.

По ее словам, с несанкционированных свалок на городских территориях вывезли 730 кубических метров мусора. Выполнены работы по санитарной опиловке 6 деревьев.

«Городские территории украшены елками, светодиодными конструкциями и праздничной иллюминацией», - заключила Зинкина.