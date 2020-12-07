РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 дек. Сотрудники комитета по конкурентной политике Московской области 9 декабря проведут прием жителей Подольска, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В среду, 9 декабря, на базе общественной приемной исполнительных органов государственной власти Московской области и органов местного самоуправления городского округа Подольск состоится очередной прием граждан. В соответствии с утвержденным руководителем администрации губернатора Московской области графиком в этот день прием граждан проведут уполномоченные сотрудники комитета по конкурентной политике Московской области», - говорится в сообщении.

Прием будет проводиться в режиме видеоконференцсвязи с 10:00 до 13:00 по адресу: улица Кирова, дом 4 (1-й этаж, вход со стороны концертного зала). Узнать подробности можно по телефону: 8(496)755-57-00.

При обращении на личный прием в общественную приемную горожан просят соблюдать санитарно-эпидемиологические предписания.