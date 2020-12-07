РИАМО - 7 дек. В селе Марчуги городского округа Воскресенск появилась станция обезжелезивания воды, чистая питьевая вода теперь доступна жителям села, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Станцию открыли в рамках госпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2024 годы и подпрограммы «Чистая вода Подмосковья».

«На торжественном открытии станции очистки воды в селе присутствовали первый заместитель председателя Московской областной думы Никита Чаплин и глава городского округа Воскресенск Артур Болотников. Они продегустировали воду и остались довольны качеством», - говорится в сообщении.

Чистая питьевая вода теперь доступна жителям более 250 домов.