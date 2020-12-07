РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 дек. В результате аварии с участием трех легковых автомобилей, произошедшей на проспекте Ленина в Балашихе, погиб один человек, двоих пострадавших доставили в травмоцентры второго уровня Балашихинской и Люберецкой областных больниц, сообщила «РИАМО в Балашихе» заведующая Балашихинской подстанцией скорой медицинской помощи Маруар Муканова.

Дорожная авария произошла около 19:10 6 декабря на проспекте Ленина, 36 в городском округе Балашиха. Столкнулись три автомобиля: Cadillac, Honda и Toyota. На место ДТП сразу выехали сотрудники ГИБДД и другие экстренные службы.

«Через 10 минут после получения вызова наша бригада реанимации была на месте. По приезду они констатировали смерть 29-летней девушки. Еще двое пострадавших с травмой головы, переломом нижних конечностей были доставлены в травмоцентры второго уровня Балашихинской и Люберецкой областных больниц», - сказала Муканова.

По факту аварии полиция начала проверку. Специалисты выясняют все обстоятельства происшествия.