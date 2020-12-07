РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 дек. Полицейские задержали подозреваемого в поджоге грузового автомобиля на Парковой улице подмосковного Подольска, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 3-го отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 35-летней уроженки Республики Мордовия, проживающей на территории Подольска, о том, что на улице Парковой неизвестный совершил поджог ее грузового автомобиля иностранного производства. Общая сумма материального ущерба составила 600 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан 25-летний уроженец Республики Мордовия, который дал признательные показания в совершении данного преступления. В отношении подозреваемого следователем Следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», - говорится в сообщении.

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.