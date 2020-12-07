РИАМО - 7 дек. Завершено строительство и выданы разрешения на ввод в эксплуатацию двух фельдшерско-акушерских пунктов в Подмосковье, построенных по нацпроекту «Здравоохранение», говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Новые ФАПы готовятся принять своих пациентов в деревне Бережки Солнечногорска и в селе Ульянино в Раменском городском округе.

«Теперь жители указанных и ближайших населенных пунктов смогут получить первую доврачебную помощь», - говорится в сообщении.

В фельдшерско-акушерских пунктах созданы все условия как для самих работников, так и для посетителей. Здесь есть просторная процедурная, фельдшерский кабинет, место ожидания для больных, а также жилье для медицинского работника и его семьи. ФАПы оснащены необходимым медицинским оборудованием.

«В Подмосковье в 2020 году предусмотрен ввод 13 ФАПов, три из которых уже введены в эксплуатацию. Оставшиеся объекты будут сданы до конца декабря», - подчеркнул министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.