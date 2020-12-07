РИАМО – 7 дек. Актера и режиссера Игоря Угольникова доставили в столичную больницу с коронавирусной инфекцией, сообщает Федеральное агентство новостей.

Известно, что у Угольникова ухудшилось состояние здоровья. Covid-19 у него выявили две недели назад.

«Угольников пожаловался на отсутствие обоняния, ломку в теле, температуру и сухой кашель. Первоначально сценарист лечился дома, однако болезнь в течение нескольких дней приобрела осложненное течение», - говорится в сообщении.

Врачи оценивают состояние Угольникова как средней степени тяжести.​

В столице с начала пандемии выявили 654 841 случай Covid-19, врачи вылечили 495 871 пациента, скончались 9425 человек.

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Текстовая трансляция

7 ДЕКАБРЯ

- В Подмосковье полностью сформировали коечный фонд для Covid‑пациентов. Теперь жителей старшего поколения могут госпитализировать даже при небольшом поражении легких.

- Около 5 тысяч человек уже привились от коронавируса в Подмосковье. Первыми начали прививать медиков и учителей.

- Более 40% москвичей с симптомами ОРВИ болеют коронавирусом, поэтому власти Москвы приняли решение выдавать лекарства всем, у кого есть симптомы ОРВИ.

- Столичные власти надеются на победу над Covid‑19 в ближайшие месяцы. В городе с 5 декабря заработали пункты вакцинации от коронавируса.

- За сутки в России зарегистрировали 28 142 случаев коронавирусной инфекции.В Подмосковье выявили 1 315 больных. В Москве - 7 279.

- Передвижение по России могут ограничить из‑за пандемии коронавируса. По всей стране развернуто 276 тысяч ковидных коек.

- 450 экспертов работают каждую смену в столичном колл‑центре для больных Covid‑19.С октября операторы обзвонили уже почти 250 тысяч заболевших и выявили более 360 тысяч контактных лиц.

- Более 820 тысяч телемедицинских консультаций провели в Москве. Консультации проводили для жителей столицы, зараженных коронавирусом.

- 76 пациентов с Covid‑19 умерли в столице за сутки. Всего в Москве умерли 9 425 заболевших.