РИАМО - 7 дек. Библиотеки Москвы запускают прямые трансляции с известными авторами, они будут проходить с 8 по 23 декабря на YouTube-каналах библиотек и в соцсетях, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Помимо писателей в них также поучаствуют сценаристы и журналисты.
Всего ожидается 18 таких онлайн-встреч. На некоторых из них появятся Леонид Юзефович, Татьяна Устинова и Дарья Донцова.
Первая встреча начнется в 13:00. В Instagram-аккаунте библиотеки №110 зрителей будет ждать детская писательница Наталья Игнатенко.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии