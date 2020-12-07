РИАМО - 7 дек. Библиотеки Москвы запускают прямые трансляции с известными авторами, они будут проходить с 8 по 23 декабря на YouTube-каналах библиотек и в соцсетях, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Помимо писателей в них также поучаствуют сценаристы и журналисты.

«Во время эфиров пользователи смогут задавать вопросы в чатах и комментариях под видео», - говорится в сообщении.

Всего ожидается 18 таких онлайн-встреч. На некоторых из них появятся Леонид Юзефович, Татьяна Устинова и Дарья Донцова.

Первая встреча начнется в 13:00. В Instagram-аккаунте библиотеки №110 зрителей будет ждать детская писательница Наталья Игнатенко.