РИАМО - 7 дек. Уже около 100 тысяч человек зарегистрировали транспортные карты «Тройка» в личном кабинете приложения «Метро Москвы», говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Пользователи могут пополнять «Тройку» в приложении «Метро Москвы» в любое время дня и ночи. Правда, пользователям Apple нужно будет дополнительно активировать карту у желтого терминала — это займет несколько секунд», — сказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

Он добавил, что если привязать «Тройку» к своему аккаунту, то можно управлять картой онлайн. В случае ее потери можно заблокировать карту и перенести баланс на новую.

Компания Apple активно сотрудничает с правительством столицы, она пообещала, что карта «Тройка» станет одной из первых транспортных карт, которую они разрешат добавить в свою платежную систему Wallet.