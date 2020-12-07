РИАМО - 7 дек. В ноябре в электронную библиотеку Центральной пригородной пассажирской компании, созданную совместно с сервисом ЛитРес, записались 1,8 тысячи новых пользователей, говорится в сообщении пресс-службы АО «Центральная ППК».

Книгой ноября стала сказка Фэнни Флэгг «Рождество и красный кардинал», пассажиры компании скачивали ее чаще всего. Сказка заключает в себе историю об Освальде – главном герое романа, которому ставят смертельный диагноз.

«Он бежит из Чикаго на юг США в небольшой городок Затерянный Ручей, где собирается встретить свое последнее Рождество. С приближением праздника начинают происходить удивительные события, которые меняют не только жизнь Освальда, но и всех обитателей городка. Эта теплая история воодушевит всех, кто тоскует по доброму слову и простым чудесам», – говорится в сообщении.

На втором месте разместилась книга «Траектория полета», написанная Карен Уайт. По книге, героиня Джорджии Чамберс, оценивая редкий французский фарфор сталкивается со старинной семейной тайной, разгадка которой потребует от нее возвращение в город, где 10 лет назад она оставила психически нездоровую мать, дедушку и сестру. Книга помогает взглянуть на отношения детей и родителей, держа читателя в напряжении.

В тройке лидеров оказался и роман не эмигрировавшего из нацисткой Германии немецкого писателя Ганса Фаллады «Каждый умирает в одиночку». В ней описана история непокорности и мужества семейной пары, решившей продемонстрировать свою антифашистскую позицию после того, как сын погибает на фронте.