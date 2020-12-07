РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 7 дек. Порядка 270 человек прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«По поручению губернатора Московской области в регионе развернуты пункты вакцинации от Covid-19 препаратом «ГамКовидВак». Прививку от коронавируса в Красногорске сделали 270 человек», - говорится в сообщении.

В округе на базе медицинских учреждений работают четыре пункта вакцинации: поликлиника №1 ГБУЗ МО «Красногорская городская больница №1» (Карбышева, 4), поликлиника №3 ГБУЗ МО «Красногорская городская больница №2» (Павшинский бульвар, 9), поликлиника №2 ГБУЗ МО «Красногорская городская больница №2» (военный городок Павшино, 2В) и ГБУЗ МО «Нахабинская городская больница» (Институтская, 9А).

«Накануне пациентам в обязательном порядке делают ИФА-тест, и, если антитела отсутствуют, приглашают на прививку. В день вакцинации - осмотр врача и термометрия», - добавляется в материале.

Сделать прививку препаратом «ГамКовидВак» может любой житель Подмосковья. Для этого необходимо прийти в пункт вакцинации с паспортом и полисом ОМС.

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Текстовая трансляция

7 ДЕКАБРЯ

- В Подмосковье полностью сформировали коечный фонд для Covid‑пациентов. Теперь жителей старшего поколения могут госпитализировать даже при небольшом поражении легких.

- Около 5 тысяч человек уже привились от коронавируса в Подмосковье. Первыми начали прививать медиков и учителей.

- Более 40% москвичей с симптомами ОРВИ болеют коронавирусом, поэтому власти Москвы приняли решение выдавать лекарства всем, у кого есть симптомы ОРВИ.

- Столичные власти надеются на победу над Covid‑19 в ближайшие месяцы. В городе с 5 декабря заработали пункты вакцинации от коронавируса.

- За сутки в России зарегистрировали 28 142 случаев коронавирусной инфекции.В Подмосковье выявили 1 315 больных. В Москве - 7 279.

- Передвижение по России могут ограничить из‑за пандемии коронавируса. По всей стране развернуто 276 тысяч ковидных коек.

- 450 экспертов работают каждую смену в столичном колл‑центре для больных Covid‑19.С октября операторы обзвонили уже почти 250 тысяч заболевших и выявили более 360 тысяч контактных лиц.

- Более 820 тысяч телемедицинских консультаций провели в Москве. Консультации проводили для жителей столицы, зараженных коронавирусом.

- 76 пациентов с Covid‑19 умерли в столице за сутки. Всего в Москве умерли 9 425 заболевших.