РИАМО - 7 дек. С начала 2020 года предприятия особой экономической зоны «Технополис «Москва» поставили свыше 8 тысяч единиц товаров для борьбы с пандемией коронавируса в 45 регионов России, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В период временных ограничений компании особой экономической зоны «Технополис «Москва» нарастили объемы производства медицинских изделий и оборудования в среднем на 50%, а также оперативно перепрофилировали мощности под выпуск товаров для борьбы с пандемией», — сказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он добавил, что в регионы РФ предприятия технополиса поставили различные изделия - от аппаратов ИВЛ до корпусов для санитайзеров и систем очистки сточных вод для медучреждений.

Данная продукция применяется в больницах, школах, федеральных ведомствах и вузах страны.

«С начала весны компании, занимающиеся на территории ОЭЗ производством медицинского оборудования и изделий, были вынуждены оперативно нарастить объем выпускаемой продукции», — уточнил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Александр Прохоров.

По его словам, среди выпускаемой продукции: корпуса для санитайзеров, аппараты ИВЛ, комплектующие и расходные материалы к ним и многое другое.

Гендиректор ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дегтев отметил, что часть предприятий ранее не выпускала подобные товары. Производства специально перепрофилировали для обеспечения потребностей страны в пандемию.

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Текстовая трансляция

7 ДЕКАБРЯ

- В Подмосковье полностью сформировали коечный фонд для Covid‑пациентов. Теперь жителей старшего поколения могут госпитализировать даже при небольшом поражении легких.

- Около 5 тысяч человек уже привились от коронавируса в Подмосковье. Первыми начали прививать медиков и учителей.

- Более 40% москвичей с симптомами ОРВИ болеют коронавирусом, поэтому власти Москвы приняли решение выдавать лекарства всем, у кого есть симптомы ОРВИ.

- Столичные власти надеются на победу над Covid‑19 в ближайшие месяцы. В городе с 5 декабря заработали пункты вакцинации от коронавируса.

- За сутки в России зарегистрировали 28 142 случаев коронавирусной инфекции.В Подмосковье выявили 1 315 больных. В Москве - 7 279.

- Передвижение по России могут ограничить из‑за пандемии коронавируса. По всей стране развернуто 276 тысяч ковидных коек.

- 450 экспертов работают каждую смену в столичном колл‑центре для больных Covid‑19.С октября операторы обзвонили уже почти 250 тысяч заболевших и выявили более 360 тысяч контактных лиц.

- Более 820 тысяч телемедицинских консультаций провели в Москве. Консультации проводили для жителей столицы, зараженных коронавирусом.

- 76 пациентов с Covid‑19 умерли в столице за сутки. Всего в Москве умерли 9 425 заболевших.