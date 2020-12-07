РИАМО - 7 дек. Группа компаний «Инград» приступает к выдаче ключей владельцам квартир корпуса №7 жилого квартала «Лесопарковый», расположенного в Южном округе Москвы, говорится в сообщении пресс-службы ГК «Инград».

Объект относится ко второй очереди строительства вместе с соседним корпусом № 6, подготовку к заселению которого сейчас также ведут специалисты INGRAD.

Корпус № 7 запроектирован на 254 квартиры площадью от 21 до 107 кв. метров с увеличенной высотой потолков. Помещения передаются жителям без отделки.

ЖК «Лесопарковый» состоит из 7 корпусов комфорт-класса переменной этажности — 19-22 этажа. Он расположен рядом со станцией метро «Лесопарковая». По соседству с жилым кварталом находится Битцевский парк – одна из самых крупных лесных зон Москвы, отличающаяся высоким разнообразием редких растений и животных.

Для удобства жильцов в квартале предусмотрены отдельные кладовые, дизайнерские входные группы с колясочной и подземный паркинг на 307 машино-мест. На закрытой территории будут расположены детский сад на 140 мест, школа на 550 мест, спортивные и детские игровые площадки, построенные по индивидуальному архитектурному проекту. На первых этажах домов откроются магазины, кафе и другие объекты инфраструктуры.

В период осложнения эпидемиологической обстановки ГК «Инград» вводит дополнительные меры безопасности. Выдача ключей и осмотр квартир будут проводиться в индивидуальном порядке и строго по предварительной записи. Она ведется по телефонам +7 (495) 241-03-77 и +7 (926) 685-40-91, либо через личный кабинет клиента. После каждого клиента в офисе проводится санитарная обработка с использованием дезинфицирующих средств.​