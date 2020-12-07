РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 дек. В подмосковной Балашихе ищут 31‑летнего мужчину, местонахождение которого неизвестно с 20 ноября, сообщается в группе поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Пропал 31-летний Николай Павлович Новиков, городской округ Балашиха, Московская область, Ростов на Дону - Краснодар. С 20 ноября его местонахождение неизвестно», – отмечается в сообщении.

Рост мужчины 173 сантиметра, он худощавого телосложения, волосы русые, глаза карие. Был одет в серую куртку, кроссовки, кепку. С собой был темно-синий рюкзак.

Волонтеры просят всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону: 8(800)700-54-52 или по номеру 112.