РИАМО - 7 дек. Производители мяса предупредили о том, что в России подорожает говядина, для рентабельности производства стоимость продукта должна вырасти минимум на 15%, пишет РБК.

На сегодняшний день 1 килограмм говядины стоит в 3,6 раза дороже килограмма куриного мяса. Представитель Национального союза мясопереработчиков отметил, что производственные цены на мясо крупного рогатого скота за девять месяцев этого года увеличились на 17,5%.

«Рост цен связан в том числе с подорожанием импортного мяса из-за девальвации рубля, указывают в Национальном союзе мясопереработчиков. При этом собственное производство говядины в России растет медленно», - отмечается в материале.

Собственное производство говядины в России не закрывает потребности страны. Так, годовое потребление данного мяса в стране оценивается в 2 миллиона тонн (планируется, что в 2020 году всего будет произведено порядка 1,65 миллиона тонн), большая часть импорта поступает из Белоруссии.

Руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин подчеркнул, что основное производство говядины в стране сосредоточено в личных подсобных хозяйствах, число которых уменьшается. А агрохолдинги без охоты идут в данную отрасль, так как производство говядины является более затратным, чем птицы или свинины, сроки окупаемости также более длинные.

Кроме того, изменение таможенного регулирования для импортной говядины может повлечь рост цен на нее. В ноября правительственная комиссия одобрила отмену с 1 января 2022 года тарифных квот на ввоз в страну мяса крупного рогатого скота и введение «плоской» ставки таможенной пошлины 27,5%. Данное решение будет вынесено на обсуждение совета Евразийской экономической комиссии.

Исполнительный директор Национального союза мясопереработчиков Екатерина Лучкина отметила, что российское производство крупного рогатого скота нужно развивать, а отменять тарифные квоты следует только после достижения целевых показателей по развитию отрасли.