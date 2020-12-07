РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 дек. Сбор платежей за жилищно-коммунальные услуги в Люберцах на минувшей неделе составил 15%, сообщила в понедельник на заседании оперативного штаба по коронавирусу в администрации округа начальник управления «Люберцы» МособлЕИРЦ Елена Мотыль.

«Процент сбора за услуги ЖКХ в городском округе Люберцы, по данным на 5 декабря, составил 15%», - сказала Мотыль.

Она добавила, что в МособлЕИРЦ поступило 18 обращений от жителей. Восемь обращений - по перерасчету за отопление, три - по работе личного кабинета, три - о задолженности капремонта и четыре - по показаниям индивидуальных приборов учета. По каждому обращению были даны разъяснения.