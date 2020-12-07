РИАМО - 7 дек. Три корпуса №№ 22, 23, 176 (секция 2) проблемного ЖК «Борисоглебское» ввели в эксплуатацию в поселении Новофедоровское в столице, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Таким образом, в правах восстановят еще 73 человека, которые раньше вложили деньги в покупку квартир в этих домах.

«Город ведет планомерную работу по восстановлению прав обманутых дольщиков. На прошлой неделе было получено разрешение на ввод последнего жилого дома в ЖК «Спортивный квартал», вопрос по достройке этого объекта полностью закрыт и объект исключен из «дорожной карты». Теперь решены проблемы дольщиков трех корпусов проблемного ЖК «Борисоглебское», – сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Суммарно все три дома рассчитаны на 147 квартир. В каждом из домов №№ 22 и 23 по 60 квартир, в доме №176 (секция 2) – 27.

В связи с неоднократным срывом сроков ввода жилья (корпуса на участке 101 предполагалось ввести в эксплуатацию еще в 2016 году) застройщик привлекался к административной ответственности, а сам ЖК был включен в реестр проблемных объектов.