РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 дек. За минувшую неделю пожарные подмосковных Люберец участвовали в тушении семи возгораний, сообщил в понедельник на заседании оперативного штаба по коронавирусу заместитель начальника ФГКУ «16 ОФПС ПО Московской области» Максим Катаев.

«За прошедшую неделю на территории Люберецкого гарнизона произошли семь пожаров: один в Котельниках и шесть на территории Люберец», - сказал Катаев.

Так, 6 декабря в деревне Марусино на улице 9-й Луговой произошел пожар в садовом домике, пострадавших нет.