РИАМО - 7 дек. Права на 35 корпус проблемного ЖК «Царицыно» передали городскому застройщику, теперь АО «Мосотделстрой № 1» может начать достраивать этот корпус, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Компания «Мосотделстрой № 1» на торгах купила у «Московского комбината хлебопродуктов» корпус № 35 за 831 миллион рублей.

«Подписанный договор купли-продажи прошел государственную регистрацию. Это позволит городскому застройщику приступить к мероприятиям, направленным на завершение строительства корпуса № 35 и заключению с дольщиками дополнительных соглашений к ДДУ на условиях торгов», - отметила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Жилой комплекс «Царицыно» начали строить 14 лет назад. Застройщик не смог довести до конца возведение. ЖК решили строить за счет бюджета города силами городского застройщика.