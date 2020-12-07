РИАМО - 7 дек. Права на 35 корпус проблемного ЖК «Царицыно» передали городскому застройщику, теперь АО «Мосотделстрой № 1» может начать достраивать этот корпус, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.
Компания «Мосотделстрой № 1» на торгах купила у «Московского комбината хлебопродуктов» корпус № 35 за 831 миллион рублей.
«Подписанный договор купли-продажи прошел государственную регистрацию. Это позволит городскому застройщику приступить к мероприятиям, направленным на завершение строительства корпуса № 35 и заключению с дольщиками дополнительных соглашений к ДДУ на условиях торгов», - отметила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.
Жилой комплекс «Царицыно» начали строить 14 лет назад. Застройщик не смог довести до конца возведение. ЖК решили строить за счет бюджета города силами городского застройщика.
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