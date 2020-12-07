РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 дек. Волонтеры доставили лекарства жительнице Балашихи на самоизоляции, обратившейся за помощью на горячую линию оперативного штаба, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Жительница дома на Пролетарской улице Надежда Тимошина рассказала, что с началом второй волны пандемии коронавируса вынуждена оставаться дома и строго соблюдать режим самоизоляции, а необходимые лекарства закончились.

«Волонтеры забрали рецепт, съездили в аптеку и доставили лекарственные препараты по адресу», - говорится в сообщении.

По словам волонтера Андрея Пучкова, в основном добровольцы доставляют пенсионерам продукты питания и лекарства. Таких заявок больше всего.

«Я стараюсь помогать, как только у меня появляется свободное время. Это очень нужная для людей работа, ведь мы помогаем в борьбе с коронавирусом», - подчеркнул Пучков.

В ряды добровольцев он вступил еще весной. Как только началась вторая волна пандемии коронавируса, не раздумывая решил снова активно помогать людям, которые находятся на самоизоляции.

Обратиться за волонтерской помощью в Балашихе можно, позвонив на номера горячей линии: 8(495)522-50-19, 8(495)521-12-03.