РИАМО - 7 дек. Минувшей ночью в Москве обновился рекорд по атмосферному давлению, оно достигло 1024,2 гектоПаскаля (768,4 миллиметра ртутного столба), сообщается на сайте «Метеоновости».

«На 0,3 гектоПаскаля выше прежнего рекорда 1959 года», - говорится в сообщении.

В течение дня атмосферное давление еще будет повышаться.

Ночь с 6 на 7 декабря стала также самой холодной в столице с начала осенне-зимнего периода, температура в городе опустилась до минус 8,9 градуса.

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