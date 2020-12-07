РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 7 дек. Управлением Россельхознадзора проведен мониторинг карантинного фитосанитарного земельного участка площадью 0,06 гектара в Щелкове, после обследования был отменен ранее установленный здесь карантинный фитосанитарный режим, сообщается на сайте управления Россельхознадзора по городу Москве, Московской и Тульской областям.

В 2009 году на данной территории была установлена карантинная фитосанитарная зона и карантинный фитосанитарный режим по карантинному вредному организму - золотистой картофельной нематоде (Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens.). Также был разработан и направлен правообладателю земельного участка план мероприятий по борьбе, локализации и ликвидации очага золотистой картофельной нематоды.

«В 2020 году в рамках мониторинга управлением Россельхознадзора проведен отбор образцов почвы. Согласно заключениям карантинной экспертизы, проведенной ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений», карантинные вредные организмы не выявлены», - говорится в сообщении.

Принимая во внимание отсутствие факта обнаружения золотистой картофельной нематоды, что подтверждается результатами контрольных карантинных фитосанитарных обследований, издан приказ «Об упразднении карантинной фитосанитарной зоны и отмене карантинного фитосанитарного режима» на территории земельного участка в связи с ликвидацией очага карантинного объекта.