РИАМО - 7 дек. На текущей неделе в Москве и Подмосковье не ожидается существенных изменений в погоде, столбики термометров днем будут опускать до минус 7 градусов, осадков в течение рабочей недели не ожидается, сообщил РИАМО дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

«Погода не претерпит существенных изменений. В Москве и Московской области температура в дневные часы от минус 5 до минус 7 градусов, по ночам - до минус 11. Осадков с понедельника по пятницу не ожидается», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что незначительное потепление прогнозируется в регионе в субботу и воскресенье, в эти дни столбики термометров зафиксируются на отметках от минус 2 до минус 3 градусов.

По его словам, на выходных в Московском регионе ожидаются небольшие осадки в виде снега.​