РИАМО - 7 дек. Страховой Дом ВСК поддержал идею выпуска цифрового рубля и готов принять участие в соответствующем пилотном проекте, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Цифровой рубль – третья форма денег наравне с наличными и безналичными рублями.

«Мы видим большую пользу от внедрения цифрового рубля. Например, в сокращении транзакционных издержек компании за счет минимизации количества посредников при платежах. Цепочка посредников от клиента к поставщику может видоизмениться, что ускорит проведение операций и станет дополнительным преимуществом и для клиента», - сказала заместитель гендиректора по развитию бизнеса ВСК Ольга Сорокина.

Она добавила, что моментальный платеж цифровыми рублями может способствовать и снижению операционных издержек. Кроме того, платежи можно проводить офлайн.

«Предусмотренный «бесшовный переход» положительно отразится на качестве получаемых данных, снизятся риски мошенничества. Централизация и контроль регулятора обеспечат безопасность операций для клиента», – добавила Сорокина.​​