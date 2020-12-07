РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 дек. Десять жителей Балашихи стали лауреатами премии губернатора Московской области Андрея Воробьева «Мы рядом», церемония награждения прошла в онлайн-формате, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

В премии было представлено четыре номинации: «Медицина и здравоохранение»; «Волонтерство и благотворительность»; «Культура и образование»; «Промышленность и социально ориентированный бизнес». Церемония награждения прошла в прямом эфире телеканала «360», ее провел телеведущий Иван Ургант.

«От Балашихи лауреатами стали председатель Общественной палаты города Елена Жарова, лидер балашихинских молодогвардейцев Алексей Егоров и другие – всего 10 человек», – говорится в сообщении.

Победителей поздравили звезды российского шоу-бизнеса и спорта, после награждения состоялся онлайн-концерт.

По словам губернатора региона Андрея Воробьева, эта премия впервые прошла в таком формате.

«Говорим слова благодарности самым добрым, неравнодушным жителям Подмосковья. Они всегда чувствуют нужды людей и стараются им помочь. <…> Слова благодарности всем, кто нас поддерживает. Для нас ваше участие очень важно. Всем спасибо, я рад вас приветствовать. Только вперед», – подчеркнул Воробьев.

Губернаторская премия для поощрения неравнодушных и активных жителей региона была утверждена в 2013 году. Ранее она называлась «Наше Подмосковье». В 2020 году ее посвятили людям, которые борются с пандемией коронавируса. Всего от города была подана 361 заявка. Фонд составил 180 миллионов рублей – 180 призов по миллиону.