нов год москвРИАМО - 7 дек. Роспотребнадзор рекомендовал россиянам не посещать мероприятия, которые организуют в закрытых помещениях, а также отказаться от поездок за рубеж на новогодние праздники из-за ситуации с коронавирусом, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Постарайтесь воздержаться от посещения любых мероприятий, проходящих в закрытых помещениях, в том числе корпоративов. <…> Воздержитесь от поездок за границу», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

В ведомстве напомнили россиянам, что при планировании поездок необходимо учитывать возможные изменения эпидемиологической ситуации и карантинных мероприятий в регионе.

Жителям страны посоветовали на новогодние праздники остаться дома, провести Новый год в кругу семьи или отдохнуть на свежем воздухе. Еще рекомендуется избегать массового скопления людей и соблюдать социальную дистанцию в 1,5-2 метра, использовать маски и перчатки. ​

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Текстовая трансляция

7 ДЕКАБРЯ

- В Подмосковье полностью сформировали коечный фонд для Covid‑пациентов. Теперь жителей старшего поколения могут госпитализировать даже при небольшом поражении легких.

- Около 5 тысяч человек уже привились от коронавируса в Подмосковье. Первыми начали прививать медиков и учителей.

- Более 40% москвичей с симптомами ОРВИ болеют коронавирусом, поэтому власти Москвы приняли решение выдавать лекарства всем, у кого есть симптомы ОРВИ.

- Столичные власти надеются на победу над Covid‑19 в ближайшие месяцы. В городе с 5 декабря заработали пункты вакцинации от коронавируса.

- За сутки в России зарегистрировали 28 142 случаев коронавирусной инфекции.В Подмосковье выявили 1 315 больных. В Москве - 7 279.

- Передвижение по России могут ограничить из‑за пандемии коронавируса. По всей стране развернуто 276 тысяч ковидных коек.

- 450 экспертов работают каждую смену в столичном колл‑центре для больных Covid‑19.С октября операторы обзвонили уже почти 250 тысяч заболевших и выявили более 360 тысяч контактных лиц.

- Более 820 тысяч телемедицинских консультаций провели в Москве. Консультации проводили для жителей столицы, зараженных коронавирусом.

- 76 пациентов с Covid‑19 умерли в столице за сутки. Всего в Москве умерли 9 425 заболевших.