РИАМО - 7 дек. За последние сутки в столице госпитализировали еще 1253 пациента, у которых ранее диагностировали коронавиурса, сообщает московский оперштаб.

За сутки в мегаполисе выявили 7279 новых случаев заражения. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 468 человек.

«13% среди заболевших - дети, 40,4% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,9% – от 46 до 65 лет, еще 11,3% - от 66 до 79 лет. Также 4,4% среди заболевших люди старше 80 лет», - говорится в сообщении.

Все зараженные находятся под наблюдением медиков, также под наблюдением врачей находятся те, кто с ними контактировал.

В мегаполисе из-за пандемии действуют ограничения — старшеклассники переведены на дистанционное обучение, часть сотрудников компаний перевели на удаленку, а люди старше 65 лет должны соблюдать домашний режим.

За все время пандемии в столице зафиксировали 654 841 случай заболевания, медики вылечили 495 871 пациента, скончались 9425 заболевших.

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Текстовая трансляция

7 ДЕКАБРЯ

- В Подмосковье полностью сформировали коечный фонд для Covid‑пациентов. Теперь жителей старшего поколения могут госпитализировать даже при небольшом поражении легких.

- Около 5 тысяч человек уже привились от коронавируса в Подмосковье. Первыми начали прививать медиков и учителей.

- Более 40% москвичей с симптомами ОРВИ болеют коронавирусом, поэтому власти Москвы приняли решение выдавать лекарства всем, у кого есть симптомы ОРВИ.

- Столичные власти надеются на победу над Covid‑19 в ближайшие месяцы. В городе с 5 декабря заработали пункты вакцинации от коронавируса.

- За сутки в России зарегистрировали 28 142 случаев коронавирусной инфекции.В Подмосковье выявили 1 315 больных. В Москве - 7 279.

- Передвижение по России могут ограничить из‑за пандемии коронавируса. По всей стране развернуто 276 тысяч ковидных коек.

- 450 экспертов работают каждую смену в столичном колл‑центре для больных Covid‑19.С октября операторы обзвонили уже почти 250 тысяч заболевших и выявили более 360 тысяч контактных лиц.

- Более 820 тысяч телемедицинских консультаций провели в Москве. Консультации проводили для жителей столицы, зараженных коронавирусом.

- 76 пациентов с Covid‑19 умерли в столице за сутки. Всего в Москве умерли 9 425 заболевших.